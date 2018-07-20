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«Днепразот» возобновил производство хлора
14:32 20.07.2018 |
Акционерное общество "Днепразот" возобновило работу цехов хлорной группы.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
"В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции", - отметили в обществе.
Сейчас на предприятии закончили подготовительные работы к включению производства.
В предприятии попросили обращаться по вопросам "поставок жидкого хлора, гипохлорита натрия, каустической соды, кислоты соляной в отдел реализации "Днепразота".
Как сообщалось, единственный производитель жидкого хлора в Украине компания "Днепразот" заявлял, что готов возобновить работу при повышении цен.
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