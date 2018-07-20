СБУ начала расследование против должностных лиц ДнепрАзота из-за незаконной остановки производства хлора

Служба безопасности Украины начала расследование против должностных лиц "ДнепрАзотаиз-за незаконной остановки производства хлора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Службой безопасности Украины начата проверка действий должностных лиц ЧАО "ДнепрАзот", которые привели к созданию дефицита жидкого хлора - основного реагента для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой", - написано в нем.

Так, будет проверена обоснованность увеличения стоимости реагента на пути от производителя к конечному потребителю.

СБУ отмечает, что с 15 июня 2018 года администрацией частного акционерного общества "ДнепрАзот" в нарушение договорных обязательств и без предварительного уведомления было приостановлено производство и отгрузка жидкого хлора водоснабжающим предприятиям Украины, что делает невозможным обеззараживание питьевой воды и создает угрозу возникновения массовых отравлений и распространения эпидемий.

Подчеркивается, что данный кризис мог повлечь нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения населения и нанести вред здоровью людей, а сама ситуация была создана искусственно.

Как сообщали Українськi Новини, 19 июля "ДнепрАзот" заявил о готовности к возобновлению работы.

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