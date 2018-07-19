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В «Нафтогазе» объяснили выплату премий в мае
18:02 18.07.2018 |
Премии в мае НАК "Нафтогаз Украины" выплатил за уже полученную часть выигрыша. Соответствующее решение принял наблюдательный совет, поясняют в пресс-службе НАК.
В "Нафтогазе" отмечают, что из оставшейся суммы, которую НАК до сих пор не получил от "Газпрома", никакие премии не выплачивались.
"Арбитры засчитали нам более 2 млрд долл. компенсации в счет оплаты газа, который мы уже получили от "Газпрома". Именно эта сумма отражена в отчетности за 2017 год, с нее уплачены налоги. Именно с этой суммы 1% по решению наблюдательного совета был направлен на премии", - поясняют в НАК.
По информации компании, из этой суммы в бюджет также были уплачены причитающиеся налоги на доходы физлиц и др.
Отмечается, что решение арбитров остается в силе и на задолженность "Газпрома" ежедневно насчитывается около полумиллиона долларов процентов.
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