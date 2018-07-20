Кабмин выделил 253 млн гривен на строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Одесса»

Кабинет Министров выделил 253 млн гривен на строительство взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту "Одесса".
Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передают Українськi Новини. "Для обеспечения непрерывного финансирования программы «Проектирование, реконструкция, строительство аэродромного комплекса коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса" сегодня, 18 июля, правительством принято решение направить 253 млн гривен на строительство взлетно-посадочной полосы в МА "Одесса", - сказано в нем. Отмечается, что в мае министр инфраструктуры Владимир Омелян проинспектировал ход строительства полосы. Согласно сообщению, несущая способность новой полосы будет почти в 2 раза больше существующей, также в рамках проекта планируется установить светосигнальное, радионавигационное и метеорологическое оборудование. Как сообщали Українськi Новини, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту "Одесса" будет построена до 2019 года. Открытие новой полосы позволит аэропорту принимать более тяжелые типы воздушных судов, в том числе Boeing-767, что поспособствует увеличению пассажиропотока в 2 раза. В апреле 2017 года аэропорт "Одесса" открыл новый терминал. В 2016 году аэропорт "Одесса" увеличил пассажиропоток на 8,9% до 1 млн пассажиров. ООО "Международный аэропорт Одесса" - совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским горсоветом и частным инвестором "Одесса аэропорт девелопмент", который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью 45 млн долларов. Основные сооружения аэропорта "Одесса" были возведены в 1960-1961 годах, а в 1982 году был построен грузовой терминал. "Одесса аэропорт девелопмент" принадлежит компании "Одесса аэропорт девелопмент лимитед" (Великобритания).