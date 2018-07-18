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В июне 1 банк нарушил норматив достаточности регулятивного капитала
09:25 18.07.2018 |
В июне текущего года лишь один банк нарушил норматив достаточности регулятивного капитала.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.
Данный норматив, согласно требованиям НБУ, не должен быть ниже 10%.
Согласно данным регулятора, регулятивный капитал банка "Форвард" по состоянию на 1 июля составляет 265 млн гривен, а его норматив Н2 - 0%.
Самый высокий этот показатель у SEB Корпоративный банк - 627,96%, Альпари Банка - 525,70%, Украинского банка реконструкции и развития - 387,97% и банка "Фамильный" - 265,68%.
Норматив Н2 чуть более 10% по итогам июня зафиксирован у банка "Пивденный" - 10,88%; Мегабанка - 10,2%; банка "Кредит-Днепр" - 10,21%; банка "Глобус" - 10,03%.
Как сообщали Українські Новини, норматив достаточности регулятивного капитала банков в мае снизился на 0,72 процентных пункта с 17,06% до 16,34%.
Регулятивный капитал банков Украины в мае снизился на 4,837 млрд гривен до 118,081 млрд гривен.
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