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Boeing будет поставлять комплектующие для семейства реактивных Ан-148/158/178
13:23 18.07.2018 |
Украинский госконцерн Антонов и подразделение компании Boeing - компания Aviall, подписали договор об условиях по взаимодействию в производстве самолетов АН.
Как сообщает пресс-служба госпредприятия, 17 июля на авиасалоне Фарнборо-2018 президент ГП Антонов Александр Донец и президент Aviall Services Inc. Эрик Страфел подписали генеральное соглашение по взаимодействию в производстве модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178, семейство которых будет иметь обозначение Ан-1X8 NEXT.
"В рамках этой кооперации Aviall Services Inc. обеспечит закупку и поставку на ГП Антонов широкой номенклатуры комплектующих изделий для серийного производства указанных самолетов и обеспечения их послепродажной поддержки в будущем", - сказано в сообщении корпорации.
"Антонов получил надежного партнера, который станет важным интегрирующим звеном в процессе приобретения ряда комплектующих изделий западного производства в рамках программы импортозамещения, в том числе, для запуска серийного производства новейших самолетов марки АН и обеспечения их качественной послепродажной поддержки на самом высоком мировом уровне", - отметил Донец, комментируя подписание документов.
На Farnborough Airshow ГП Антонов представляет ряд современных программ и анонсирует проект создания семейства модернизированных реактивных самолетов семейства Ан-148, Ан-158, Ан-178 под названием Ан-1X8 NEXT.
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