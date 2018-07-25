«Нафтогаз» в 2017г увеличил чистую прибыль в 2,2 раза – консолидированный отчет





НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2017 года получил чистую прибыль 39,449 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год (17,849 млрд грн, откорректировано, ранее было 22,532 млрд грн - ИФ), сообщается в обнародованном во вторник консолидированном отчете группы.

В НАК отмечают, что главным фактором прибыльности группы является победа в Стокгольмском арбитраже. Без позитивного эффекта арбитража в деле о транзите газа группа понесла бы чистый убыток в размере 7,4 млрд грн. По итогам двух процессов "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд после зачета в размере $2,1 млрд, которые НАК уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

Согласно аудированному Deloitte документу, доход от реализации в 2017 году возрос на 18% (на 34,714 млрд грн) - до 227,478 млрд грн, тогда как валовая прибыль снизилась на 0,9% (на 0,629 млрд грн), до 70,331 млрд грн.

Доход в 2017 году был получен: от транзита природного газа (73,937 млрд грн); внутренняя транспортировка газа (27,703 млрд грн); продажа газа для населения (54,257 млрд грн), поставка газа для населения (22,766 млрд грн); поставка газа вне PSO (27,512 млрд грн); поставка газа по PSO (7,755 млрд грн); хранение газа (0,958 млрд грн); торговля нефтепродуктами (18,095 млрд грн); продажа нефти и газоконденсата (12,895 млрд грн); транзит нефти (3,574 млрд грн); внутренняя транспортировка нефти (0,188 млрд грн); другое (4,919 млрд грн); элиминация (-27,081 млрд грн).

В то же время в пресс-службе НАК отмечают, что основной проблемой сегмента "добыча и продажа газа" газопоставляющим компаниям для потребностей населения являются непрозрачные и недобросовестные посредники. В результате накопления долга региональными поставляющими компаниями (более чем на $1 млрд за последние два года) средняя маржинальность этого сегмента по чистому денежному потоку в 2016-2017 гг. составила всего 3%.

Кроме того, общая сумма заимствований группы за 2017 год снизилась на 16,3% (на 11,5 млрд грн) и к концу года составила 59,3 млрд грн. При этом средняя стоимость обслуживания долга "Нафтогаза" в 2017 году продолжала снижаться. Ставка по кредитам в гривне уменьшилась с 19% в 2016-м до 17,7% в 2017-м, а процентные ставки по кредитам в долларах США и евро снизились в 2017-м по сравнению с 2016-м с 7,8% до 6,7% и с 7,2% до 2,3% соответственно.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.