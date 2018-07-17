Новый оператор ГТС Украины должен будет купить у Нафтогаза 4,7 млрд куб. м буферного газа

Новый оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины должен будет решить вопрос с поиском финансирования для закупки почти 4,7 млрд куб. м буферного газа у НАК "Нафтогаз Украины".

"Кроме прочего, необходимо решить вопрос о закупке и финансировании почти 4,7 млрд куб. м природного газа "Нафтогаза", который на данный момент бесплатно используются "Укртрансгазом" для обеспечения нормативного уровня буферного газа", - говорится в консолидированном отчете НАК за 2017 год.

Как сообщалось, Энергетическое сообщество, Европейская комиссия (ЕК) и Всемирный банк (ВБ) высказались против временной передачи ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) в управление НАК "Нафтогаз Украины".

Вместе с тем они предложили на переходный период (до конца 2019 года, пока действует контракт на транзит газа между "Нафтогазом" и российским "Газпромом") сформировать наблюдательные советы МГУ и "Укртрансгаза" в составе одних и тех же лиц, а также обеспечить финансовую независимость этих набсоветов.

Помимо этого, по мнению этих организаций, в рамках подготовки к анбандлингу необходимо обеспечить большую самостоятельность деятельности по транспортировке газа в составе "Укртрансгаза".

"Нафтогаз" по решению своего наблюдательного совета привлек PricewaterhouseCoopers (PWC) для ускорения отделения оператора ГТС.