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Нафтогаз привлек компанию PwC для ускорения анбандлинга
11:28 16.07.2018 |
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" привлекла аудиторскую компанию PricewaterhouseCoopers для консультаций по реализации отделения деятельности по транспортировке природного газа ("анбандлинг").
Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передают Українські Новини.
"Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" рекомендовал руководству привлечь консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers (PWC) для ускорения отделения оператора газотранспортной системы (TSO). PWC начнет работу немедленно", - говорится в нем.
Согласно сообщению, набсовет и руководство НАК "Нафтогаз Украины" нацелены на быструю реализацию отделения оператора ГТС в соответствии с директивой правительства прозрачным, эффективным и действенным способом.
Как сообщали Українські Новини, в апреле председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой отложить сроки анбандлинга на два года - до завершения контракта на транзит российского газа с компанией "Газпром" (Россия).
В ноябре 2016 года Кабмин в рамках реформирования НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о создании новой компании-оператора ГТС - ПАО "Магистральных газопроводов Украины ".
Согласно плану разделения "Нафтогаза", передача к ПАО "МГУ" имущества, используемого для транспортировки газа, должна быть проведена через 30 дней после вступления в силу решений Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма в споре между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" по контрактам на период 2009-2019 годов.
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