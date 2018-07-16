Нафтогаз привлек компанию PwC для ускорения анбандлинга

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" привлекла аудиторскую компанию PricewaterhouseCoopers для консультаций по реализации отделения деятельности по транспортировке природного газа ("анбандлинг").

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передают Українські Новини.

"Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" рекомендовал руководству привлечь консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers (PWC) для ускорения отделения оператора газотранспортной системы (TSO). PWC начнет работу немедленно", - говорится в нем.

Согласно сообщению, набсовет и руководство НАК "Нафтогаз Украины" нацелены на быструю реализацию отделения оператора ГТС в соответствии с директивой правительства прозрачным, эффективным и действенным способом.

Как сообщали Українські Новини, в апреле председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой отложить сроки анбандлинга на два года - до завершения контракта на транзит российского газа с компанией "Газпром" (Россия).

В ноябре 2016 года Кабмин в рамках реформирования НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о создании новой компании-оператора ГТС - ПАО "Магистральных газопроводов Украины ".

Согласно плану разделения "Нафтогаза", передача к ПАО "МГУ" имущества, используемого для транспортировки газа, должна быть проведена через 30 дней после вступления в силу решений Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма в споре между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" по контрактам на период 2009-2019 годов.



