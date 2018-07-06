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Ахметов и Пинчук не получат компенсации $13 млрд за Криворожсталь
13:21 06.07.2018 |
Европейский суд по правам человека опубликовал решение по делу Инвестиционно-металлургического союза (ИМС) против Украины, в котором компания жаловалась на отмену вынесенных в ее пользу окончательных судебных решений по приватизации Криворожстали. Об сообщает пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на решение суда.
Министерство отмечает, что компания-заявитель, которая владела 93,02% акционерного капитала Криворожстали, требовала $12,9 млрд в качестве компенсации за материальный ущерб, в основном ссылаясь на увеличение доходов Криворожстали, в течение 2005 по 2007 годов и потерю дивидендов.
"В указанном деле ЕСПЧ, учитывая предоставленные правительством замечания, признается отсутствие нарушения прав компании-заявителя, гарантированных статьей первого протокола. Констатировав нарушение принципа правовой определенности, гарантированного статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ЕСПЧ установил, что наличие определенных процессуальных нарушений при рассмотрении дела в национальных судах не приводит к установлению незаконности вмешательства в право на собственность заявителя", - говорится в сообщении.
В суде заявили, что компания-заявитель не доказала, что она была лишена возможности эффективно защищать свои имущественные права при повторном рассмотрении дела в национальных судах, а также, что изъятие из ее собственности пакета акций Криворожстали было совершено с нарушением законодательства и привело к возложению на нее чрезмерного бремени.
Учитывая указанное, Европейский суд в полном объеме отклонил требования о справедливой компенсации, выдвинутые ИМС, подчеркнули в Минюсте.
Напомним, в октябре 2005 года компания Mittal Steel купила 93,02% акций криворожского комбината за 24,2 млрд грн ($4,79 млрд) при стартовой цене 10 млрд грн. Первоначально этот пакет акций был продан в 2004 году консорциуму Инвестиционно-металлургический союз за 4,26 млрд грн (около $800 млн) при стартовой цене 3,8 млрд грн. Тогда учредителями выступали компании СКМ Рината Ахметова и Интерпайп Виктора Пинчука.
Впоследствии эту сделку оспорили, а после повторной продажи Криворожстали в конце 2005 года ФГИУ возвратил консорциуму эти средства. Позднее ИМС попытался оспорить отмену сделки, однако Хозяйственный суд оставил иск без рассмотрения.
Уже в конце мая 2013 года Хозсуд Киева возобновил рассмотрение дела по иску ИМС. При этом в компаниях Ахметова и Пинчука тогда заявляли, что им не известны причины возобновления судебного дела. 9 июня того же года суд вновь оставил это дело без рассмотрения.
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