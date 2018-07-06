Финансовые новости
- |
- 06.07.18
- |
- 11:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Юнекс Банк реорганизовался из ПАО в ЧАО
10:13 06.07.2018 |
Юнекс Банк (Киев) реорганизовался из публичного акционерного общества (ПАО) в частное акционерное общество (ЧАО).
Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает BIN.ua.
Государственная регистрация ЧАО "Юнекс Банк" осуществлена 4 июля.
Данное решение принято на собрании акционеров банка 20 апреля.
Как сообщали Українські Новини, Юнекс Банк опосредованно контролирует депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.
В июле 2018 года компания Withine Investments (Лимасол, Кипр) напрямую купила 99,3% Юнекс Банка (Киев).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мощный взлет и раскачка валютного рынка 5 июля завершилась откатом курса доллара на межбанке
|Почему Народный фронт собрал антипрезидентскую коалицию
|В Раде создалась антипорошенковская коалиция: Что дальше
|Чем рискует БПП, заблокировав работу парламента
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Юнекс Банк реорганизовался из ПАО в ЧАО
|НБУ включил ПроКредит банк в перечень банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса вместо Кредобанка
|«Укроборонпром» завершил 40%-ное сокращение управленческого аппарата
|«Укрпочта» присоединилась к платежной системе «Простір»
|«Укрнафта» прокредитовала совместный бизнес Иванчука и Коломойского на 325 млн грн
|Турбоатом и Toshiba подписали меморандум о модернизации турбинного оборудования для АЭС
Это интересно
|Facebook задействует разработку Bloomsbury AI для борьбы с фейковыми новостями
|Компания Audi на специальном мероприятии в Копенгагене представила интерьер электрического кроссовера e-tron
|Walmart, Chanel и BMW: Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых семей мира
|Вашу почту Gmail могут читать другие люди. Вы сами им это разрешили
|Как не разочароваться в новой должности
|В Японии впервые приговорили майнера к тюремному заключению
|Пикапу Mercedes-Benz X-Class добавили детали от «Майбаха»