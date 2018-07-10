Ferrexpo в I полугодии снизила общий выпуск окатышей на 1,2% из-за ремонта линии окомкования

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), в январе-июне 2018 года сократила суммарное производство окатышей на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5 млн 96,21 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу компании во вторник, за этот период общий выпуск окатышей с 65%-м содержанием железа (премиальные окатыши Ferrexpo Premium Pellets, FPP и премиальные окатыши Ferrexpo плюс - Ferrexpo Premium Pellets plus, FPP+) составил 4 млн 779,08 тыс. тонн (снижение на 2,5%), с 62%-м (базовые окатыши Ferrexpo Basic Pellets, FBP) - 317,13 тыс. тонн (рост на 23%).

В том числе выпуск окатышей с 65%-м содержанием железа из собственного сырья составил 4 млн 764,59 тыс. тонн (снижение на 2,4%), с 62%-м - 317,13 тыс. тонн (рост на 23%).

При этом производство окатышей 65%-го содержания железа из стороннего сырья за отчетный период составило 14,5 тыс. тонн, что ниже соответствующего периода на 32,7%.

Во втором квартале текущего года компания сократила суммарное производство окатышей на 2,9% по сравнению с первым кварталом 2018 года - до 2 млн 511,01 тыс. тонн.

За этот период общий выпуск окатышей с 65%-м содержанием железа составил 2 млн 343,78 тыс. тонн (снижение на 3,8%), с 62%-м - 167,23 тыс. тонн (рост на 11,6%).

В том числе выпуск окатышей с 65%-м содержанием железа из собственного сырья составил 2 млн 343,78 тыс. тонн (снижение на 3,2% по сравнению с I кв.), с 62%-м - 167,23 тыс. тонн (рост на 11,6%).

При этом производство окатышей из стороннего сырья во втором квартале отсутствовало.

Как сообщалось, Ferrexpo в январе-марте 2018 года сократила суммарное производство окатышей на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2 млн 585,2 тыс. тонн. За этот период общий выпуск окатышей с 65%-ным содержанием железа составил 2 млн 435,3 тыс. тонн (снижение на 1,5%), с 62%-ным - 149,9 тыс. тонн (снижение на 1,1%).

В том числе выпуск окатышей с 65%-ным содержанием железа из собственного сырья составил 2 млн 420,8 тыс. тонн (снижение на 1,6%), с 62%-ным - 149,9 тыс. тонн (снижение на 1,1%).

При этом производство окатышей 65%-го содержания железа из стороннего сырья в I кв. составило 14,5 тыс. тонн, что выше соответствующего периода на 25,1%.

Также сообщалось, что во втором квартале 2018 года на линии по производству окатышей №1 проводился ремонт в течении около 65 дней, который был завершен в середине июня.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

ПГОК - основной актив котируемой на Лондонской фондовой бирже британской горнорудной компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. В 2017 году компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.