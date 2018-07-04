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Апелляционный суд Запорожской области разрешил исполнить на территории Украины решение суда России о взыскании долга с ЗАлКа
22:03 03.07.2018 |
Апелляционный суд Запорожской области своим постановлением допустил к исполнению на территории Украины решения Арбитражного суда Красноярского края по делу о взыскании с Запорожского производственного алюминиевого комбината (ЗАлК) задолженности в пользу компании, аффилированной с бывшим владельцем ЗАлКа Олегом Дерипаской.
Об этом на заседании Специальной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации сообщил директор ЗАлКа Дмитрий Лобиков.
«Апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции и реализовала судебное решение в пользу аффилированной компании «Русала», то есть, россияне получили исполнительные документы, чтобы взыскивать средства с нашего предприятия. Это прецедент и прецедент очень плохой», - сказал он.
Как добавил Лобиков, предприятие обратилось в прокуратуру Запорожской области, чтобы она подала кассацию на данное решение, на что областной прокурор ответил, что передал это право Фонду государственного имущества Украины.
Присутствовавшие на заседании спецкомиссии представители Фонда госимущества сообщили, что в кассационном порядке опротестовали постановление Апелляционного суда Запорожской области.
Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в октябре прошлого года оценил стартовую стоимость 68% акций Запорожского алюминиевого комбината в 278,4 млн грн, однако продажа будет проходить в соответствии с нормами нового закона о приватизации, причем стартовая цена объекта снижена в 2,63 раза – до 105,878 млн грн. Госпакет акций предприятия продадут в виде объекта малой приватизации на электронной площадке.
Справка УНИАН. Запорожский производственный алюминиевый комбинат ранее был единственным в Украине производителем первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.
В апреле 2011 года комбинат приступил к завершению консервации остававшихся действующими мощностей электролизного цеха и объявил о прекращении выпуска первичного алюминия из-за его убыточности, в частности, ввиду высоких тарифов на электроэнергию. В настоящее время мощности по производству алюминия на комбинате законсервированы, первичный алюминий не производится. Кроме того, в последние годы ЗАлК ликвидировал глиноземное производство и прекратил выпуск глинозема.
В 2014-2015 годах государство с помощью судов вернуло под свой контроль 68,01% акций комбината. Основанием для возврата акций в госсобственность стало то, что предыдущий собственник пакета акций российская компания «Русал» довела предприятие до плачевного состояния и не выполнила инвестиционные обязательства.
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