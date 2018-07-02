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Антонов намерен выпустить до 10 самолетов к 2023 году
12:29 02.07.2018 |
В ближайшие пять лет ГП Антонов, при благоприятном сценарии, рассчитывает выпустить минимум 5-8 самолетов, в идеале - 10. Об этом в интервью LIGA.net сообщил президент ГП Антонов Александр Донец.
"Мой приоритет - Ан-178, потому что именно рамповыми самолетами всегда славился Антонов. А после него будем запускать 158-ую машину. Также очень хотелось бы продолжить работу по беспилотникам. Но здесь многое зависит от заказчика", - сказал Донец. По его словам, серийный Ан-178 будет оснащен новыми моторами производства Мотор Сич - Д-436ФМ.
Он также отметил, что у Антонова есть твердый контракт с Азербайджаном на производство 10 самолетов Ан-178, однако они будут изготовленый после проведения полного импортозамещения российских комплектующих и испытаний. "Две недели назад азербайджанская делегация приезжала к нам на переговоры. Должен отметить, что они профессионально подходят к вопросу, прекрасно ориентируются в ситуации, понимая, что мы не можем строить и поставлять машину с российскими комплектующими. Самолет им нужен, поэтому заказчик готов ждать, пока мы закончим работу над импортозамещением", - отметил Донец.
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