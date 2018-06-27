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Суд предоставил НАБУ доступ к акционерному соглашению «Укрнафты»
13:17 27.06.2018 |
Соломенский райсуд Киева предоставил группе детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) доступ к акционерному соглашению ПАО «Укрнафта», заключенному между группой «Приват» и правительством Юлии Тимошенко 25 января 2010 г. Об этом говорится в определении следственного судьи от 14 июня.
Доступ к акционерному соглашению предоставлен в рамках расследования правомерности получения бывшим топ-менеджментом «Укрнафты» в лице Питера Ванхеке, Михаила Бакуненко и Алана Саттона тайных доплат, премий и бонусов от группы «Приват».
«Проводится расследование по факту возможного получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах бывшими должностными лицами ПАО «Укрнафта» за совершение, вопреки интересам «Укрнафты» и государства, действий в пользу ОСОБА_9, ОСОБА_10 и других представителей группы «Приват», на основании тайных соглашений, заключенных с миноритарными акционерами «Укрнафты» компаниями-нерезидентами Littop Enterprises Limited, Brigemont Ventures Limited, Bordo Managemont Limited, Ballioti Enterprises Limited, Renalda Investment Limited», - говорится в судебном документе.
Детективы НАБУ считают, что одним из основания для заключения этих тайных соглашений между миноритарными акционерами «Укрнафты» и топ-менеджментом «Укрнафты» и получения «Приватом» контроля над «Укрнафтой» было как раз наличие акционерного соглашение от 25 января 2010 г.
Суд разрешил детективам получить заверенную копию соглашения, которые находится в распоряжении НАК «Нафтогаз Украины».
Как сообщал enkorr, Акционерное соглашение между государством и миноритариями «Укрнафты» было подписано в 2010 г. при поддержке на то время премьер-министра Юлии Тимошенко. Именно благодаря этому соглашению «Приват» фактически полностью установил контроль над деятельностью полугосударственной крупнейшей добывающей компании. В том числе - получил возможность назначать своих топ-менеджеров.
В сентябре 2015 г. были опубликованы тайные договоры между миноритариями и топ-менеджерами «Укрнафты», согласно которым члены правления компании за дополнительные миллионные «гонорары» брали на себя обязательства работать в интересах офшорных акционеров.
26 апреля 2018 г. Лондонский арбитражный суд отменил ключевой пункт акционерного соглашения «Укрнафты», предусматривающий, что исключительное право определять кандидатуру главы правления, а следовательно и весь его состав, принадлежит миноритарным акционерам, аффилированным с группой «Приват». Это решение суда дает «Нафтогазу» возможность простым большинством голосов набсовета отстранить председателя правления «Укрнафты», назначив исполняющего обязанности.
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