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«Укргидроэнерго» выплатило в госбюджет 439,7 млн грн дивидендов за 2017 г.
07:48 03.07.2018 |
ЧАО "Укргидроэнерго" (Вышгород Киевской обл.) выплатило в государственный бюджет 439,66 млн грн дивидендов за 2017 год, сообщила пресс-служба компании.
Выплата дивидендов в размере 30% чистой прибыли за прошлый год проведена согласно приказу Министерства энергетики и угольной промышленности Украины №232 от 27 апреля.
Как сообщалось, прошлым летом "Укргидроэнерго" выплатило в государственный бюджет 662,9 млн грн дивидендов за 2016 год.
"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5747,6 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.
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