Финансовые новости
- |
- 27.06.18
- |
- 04:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Vodafone анонсировал запуск 4G c 1 июля
20:52 26.06.2018 |
Национальный телеком-оператор Vodafone сообщил о планах 1 июля запустить 4G-сети в диапазоне 1800 МГц.
В первый день доступ к скоростному мобильному интернету получат жители 50 населенных пунктов из 10 областей Украины. В их числе: Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Херсонская области.
1800 МГц - самый популярный в мире диапазон под LTE. До проведения аукциона в марте 2018 года года, эти частоты использовались под мобильную связь GSM, голосовой и мобильный трафик GPRS и EDGE. Vodafone заплатил за свою полосу спектра 1,8 млрд. При этом, как и другие операторы, по условиям лицензии оператор обязан обеспечить работу 4G во всех областных центрах за 2018-й год и в городах свыше 10 000 жителей - за четыре года.
Напомним, lifecell и Vodafone запустили 4G в диапазоне 2600 МГц 30 марта, а Киевстар - в начале апреля.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Турчинов заявил об инициативе снять ограничения на приватизацию украинских оборонных компаний
|Решение СНБО Украины по либерализации внешнеэкономической деятельности компаний ОПК введено в действие – Турчинов
|«Ложка дегтя» в европейской реформе: как меняется украинское ЖКХ
|Кремль: Сенцова не могут помиловать на основе обращения генсека Совета Европы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Vodafone анонсировал запуск 4G c 1 июля
|В lifecell рассказали, где будет работать LTE-1800 (карта)
|НБУ получил от белорусского Паритетбанка заявку на покупку украинской «дочки» Сбербанка
|Кабмин понизил норму дивидендов для «Укрзализныци» за 2017 год с 75% до 30%
|Коммерческий индустриальный банк реорганизовался из ПАО в ЧАО
|Украина объявила конкурсы на советников по продаже ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша", "Индар", "Президент-отеля" и угольной "Краснолиманской"
Это интересно
|Трамп удивлен решением Harley Davidson перенести часть производства в Европу из-за пошлин
|Tesla сделает платным доступ к Сети из своих автомобилей
|Что делать с плохим начальником
|Harley-Davidson не будет повышать цены из-за пошлин ЕС, но выведет часть производства из США
|Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro получил экран Full HD+ с вырезом
|Внедорожник Chevrolet Blazer возродился в виде кроссовера
|Vivo и Qualcomm создают передовые антенны для 5G-смартфонов