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В lifecell рассказали, где будет работать LTE-1800 (карта)
17:12 26.06.2018 |
До конца года в этом диапазоне компания покроет 1500 населенных пунктов, где проживает примерно 50% населения страны.
Мобильный оператор lifecell с 1 июля запустит LTE-1800 в 232 населенных пунктах Украины. Об этом было объявлено в ходе пресс-конференции.
Согласно планам компании, до конца года в этом диапазоне будет покрыто 1500 населенных пунктов, где проживает примерно 50% населения страны.
Как сообщили в lifecell, оператор после запуска весной LTE-2600 уже покрыл 27 населенных пункта и установил 421 базовую станцию.
Напомним, что Vodafone Ukraine тоже уже озвучил список регионов, где с 1 июля появится LTE-1800.
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