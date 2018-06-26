В lifecell рассказали, где будет работать LTE-1800 (карта)

До конца года в этом диапазоне компания покроет 1500 населенных пунктов, где проживает примерно 50% населения страны.

Мобильный оператор lifecell с 1 июля запустит LTE-1800 в 232 населенных пунктах Украины. Об этом было объявлено в ходе пресс-конференции.

Согласно планам компании, до конца года в этом диапазоне будет покрыто 1500 населенных пунктов, где проживает примерно 50% населения страны.

Как сообщили в lifecell, оператор после запуска весной LTE-2600 уже покрыл 27 населенных пункта и установил 421 базовую станцию.

Напомним, что Vodafone Ukraine тоже уже озвучил список регионов, где с 1 июля появится LTE-1800.



