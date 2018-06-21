Суд обязал Госгеонедр рассмотреть заявку УГД по разработке шельфа

Киевский апелляционный админсуд обязал Государственную службу геологии и недр повторно рассмотреть заявку АО «Укргаздобыча» о выдаче специального разрешения на геологическое изучение и разработку Салакарской площади, находящейся в акватории Азовского моря. Об этом говорится в постановлении суда от 12 июня, обнародованном в госреестре.

Площадь Салакарского лицензированного участка составляет порядка 970 кв. км. Документы на выдачу лицензии сроком на 30 лет «Укргаздобыча» направила в Госгеонедр еще в феврале 2017 г., а в июле они были возвращены геологической службой без рассмотрения с формулировкой «в связи с несоответствием в заявлении, пояснительной записке и обзорной карте названий структур, расположенных в пределах Салакарськой площади».

Желание приступить к разработке азовского и черноморского шельфов «Укргаздобыча» изъявила в начале 2017 г. Компания рассматривала возможность изучения как минимум 6 участков общей площадью 5,6 тыс. кв. км. В частности УГД интересовалась Змеиной, Крабовой, Криловской, Салакарской площадями, а также площадями Медуза и Созанского.

В интервью enkorr, зампредседателя правления компании Александр Романюк отмечал, что в случае предоставления «Укргаздобыче» лицензий на добычу на шельфе Черного моря, к 2020 г. госкомпания готова добывать там около 0,5 млрд куб. м в год.

Напомним, Украина прекратила добычу газа на шельфе после оккупации Крыма и захвата плавучих платформ «Черноморнефтегаза» в 2014 г.

Как сообщал enkorr, в 2017 г. «Укргаздобыча» обновила 24-летний рекорд по добыче природного газа. Компания добыла 15,25 млрд куб. м. По сравнению с предыдущим годом рост составил 4,4%. Также она почти в 2 раза замедлила снижение добычи нефти и конденсата. На 2018 г. компания ухудшила прогноз по росту добычи га 3% из-за проблем с получением лицензий на новые месторождения.

УГД испытывает серьезные проблемы с согласованием новых лицензий Полтавским областным советом. В частности, за последних 3 года местные депутаты не согласовали УГД ни одного спецразрешения на пользование недрами, отклонив около 60 заявок.

Справка enkorr

«Укргаздобыча» входит в группу НАК «Нафтогаз Украины». Основные направления деятельности: добыча природного газа, газоконденсата и нефти. Компания - крупнейший добытчик природного газа в Украине, обеспечивает свыше 70% всей его добычи. В состав АО входит Шебелинский газоперерабатывающий завод, предприятия по производству СУГ и сеть из 19 АЗС в Харьковской обл.

В 2017 г. компания добыла 15,25 млрд куб. м природного газа, а также 470,9 тыс. т нефти и конденсата. Переработка сырья составила 510,25 тыс. т, выпуск СУГ - 165,6 тыс. т., бензинов - 133,8 тыс. т, ДТ - 97,4 тыс. т, мазута - 34 тыс. т.