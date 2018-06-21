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ICU создала инвестфонд для покупки плохих активов
11:33 21.06.2018 |
Группа ICU («Инвестиционный капитал Украина») создала инвестиционный фонд «Адвентура» для покупки плохих активов.
Об этом FinClub сообщил глава подразделения по управлению локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко.
«ICU продолжает работу в направлении поиска и приобретения проблемных активов, так называемых distressed assets. Учитывая большую долю проблемных активов банковской сферы, компания рассматривает это направление как хорошую возможность для инвестиций», - рассказал господин Овчаренко.
Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд (ЗНВКИФ) «Адвентура» был зарегистрирован как юридическое лицо 11 мая. Ему предстоит регистрация регламента и проспекта эмиссии.
Уставной капитал инвестфонда составляет 5 млн грн. Он включен в банковскую группу банка «Авангард».
Как сообщалось, в июне 2017 года управляющий директор ICU Макар Пасенюк заявил, что группа намерена привлечь $200 млн в собственный фонд управления проблемными активами, который будет заниматься distressed (проблемными) активами.
После этого группа создала инвестиционный фонд (ЗНВКИФ) "Восстановление" с уставным капиталом 5 млрд грн. Компания планировала принять участие в аукционе по продаже залоговых активов НБУ на американской площадке FFN.
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