ICU создала инвестфонд для покупки плохих активов

Группа ICU («Инвестиционный капитал Украина») создала инвестиционный фонд «Адвентура» для покупки плохих активов.

Об этом FinClub сообщил глава подразделения по управлению локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко.

«ICU продолжает работу в направлении поиска и приобретения проблемных активов, так называемых distressed assets. Учитывая большую долю проблемных активов банковской сферы, компания рассматривает это направление как хорошую возможность для инвестиций», - рассказал господин Овчаренко.

Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд (ЗНВКИФ) «Адвентура» был зарегистрирован как юридическое лицо 11 мая. Ему предстоит регистрация регламента и проспекта эмиссии.

Уставной капитал инвестфонда составляет 5 млн грн. Он включен в банковскую группу банка «Авангард».

Как сообщалось, в июне 2017 года управляющий директор ICU Макар Пасенюк заявил, что группа намерена привлечь $200 млн в собственный фонд управления проблемными активами, который будет заниматься distressed (проблемными) активами.

После этого группа создала инвестиционный фонд (ЗНВКИФ) "Восстановление" с уставным капиталом 5 млрд грн. Компания планировала принять участие в аукционе по продаже залоговых активов НБУ на американской площадке FFN.