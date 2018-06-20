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Свесский насосный завод за 5 мес. увеличил выпуск промышленных насосов на 21%
08:58 20.06.2018 |
Свесский насосный завод (пгт Свесса Сумской обл.), структурное подразделение "Аурум Групп", в январе-мае 2018 года увеличил производство промышленных насосов на 21% по сравнению с тем же периодом 2017 года - до 311 ед., сообщила пресс-служба группы.
"Заводу в этом году исполняется 148 лет, накоплен колоссальный опыт в изготовлении насосного оборудования, а полный замкнутый цикл производства обеспечивает стабильно высокое качество продукции. Это подтверждает и завершившийся недавно ресертификационный аудит системы менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2008 ", - цитирует пресс-служба директора "Аурум Групп" Андрея Жария.
Он добавил, что собственное конструкторское бюро наряду с серийным производством позволяет создавать новые конструкции и модели насосов и агрегатов по индивидуальному заказу.
По словам А.Жария, все производимые заводом насосы изготавливаются из собственного литья.
"По итогам пяти месяцев объем годного литья вырос на 46% - до 27,688 тонн. В структуре производства наибольший прирост показало насосное литье - 88,5%, на 44,1% увеличился объем чугунного литья и на 20,2% цветного литья", - уточнил А.Жарий.
Свесский насосный завод, по информации на его сайте, изготавливает более 200 наименований насосного оборудования, которое работает на предприятиях тепловой и атомной энергетики, металлургической, пищевой, химической, нефтедобывающей промышленности, в мелиорации, водоснабжении и орошении, на ГРЭС, в коммунальных хозяйствах.
Согласно отчету предприятия в система раскрытия информации НКЦБФР, в 2017 году чистый доход от реализации продукции вырос на 3,4% к 2016 году - до 52,67 млн грн, чистая прибыль сократилась до 1,1 млн грн против 4,1 млн грн. В структуре объема реализации почти 47% составили трехплунжерные насосы (их реализовано 245 ед.).
Многопрофильная промышленно-инвестиционная группа "Аурум Групп" (Aurum Group) зарегистрирована в конце 2016 года. Ее учредителем является Алена Лебедева.
Ключевые направления - машиностроение, железнодорожные грузовые перевозки, промышленное насосостроение, химическая промышленность, инвестиции в недвижимость и аграрный сектор. На сегодня группа экспортирует свою продукцию в страны СНГ, Ближнего Востока, США, Китай.
Ежегодный оборот группы - более 1,5 млрд грн.
В настоящее время идет консолидация активов Aurum Group.
Группа управляет в направлении транспортных перевозок компаниями "Аурум Транс", "Транс Энерджи"; вагоностроении и ремонте - АО "Верхнеднепровский машиностроительный завод", "Агрегатбуд", ООО "Интер Кар Инжиниринг", ООО "Дизельный завод"; промышленном насосостроении - Свесский насосный завод, химической промышленности ООО "Лизинвест" и "Укркомплект плюс".
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Также сообщалось, что 54 народных депутата Украины обратились в Конституционный суд (КС) страны для проверки соответствия Конституции закона "Об особенностях приватизации предприятий ГАК "Укррудпром", куда ранее входил СевГОК. Авторы инициативы считают условия приватизации по данному закону дискриминационными и требуют КС признать закон неконституционным в целом.
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