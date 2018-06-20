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Лопнувшему банку «Юнисон» назначили ликвидатора
18:45 19.06.2018 |
Фонд гарантирования вкладов физлиц уполномочил своего представителя Андрея Федорченко для процедуры ликвидации банка «Юнисон» сроком на два года с 19 июня 2018 года по 18 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ФГВЛ.
В Фонде отметили, что удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества (активов) банка, в очередности, предусмотренной ч. 1 ст. 52 закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
Сообщалось, что ОСАГО может подорожать из-за высокой убыточности. МТСБУ еще рассматривает возможность повышения тарифов по страховке.
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