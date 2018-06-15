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Приватбанк реорганизовался из ПАО в ЧАО
13:08 15.06.2018 |
Приватбанк реорганизовался из публичного акционерного общества (ПАО) в частное акционерное общество (ЧАО).
Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.
Государственная регистрация ЧАО "Приватбанк" осуществлена 14 июня.
Данное решение принято на собрании акционеров банка 21 мая.
Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года Кабмин по предложению НБУ и акционеров Приватбанка принял решение о национализации финучреждения.
Государство в лице Минфина получило 100% в капитале Приватбанка.
С 2018 года ПАО обязаны находиться в реестре хотя бы одной из украинских фондовых бирж, иметь акции в свободном обращении или отказаться от организационной формы ПАО.
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