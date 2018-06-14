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ТАСкомбанк решил присоединить VS Банк
15:29 14.06.2018 |
ТАСкомбанк (Киев) решил присоединить VS Банк (Львов).
Об этом говорится в протоколе общего собрания акционеров ТАСкомбанка от 22 мая, передают Українські Новини.
Согласно ему, акционеры разрешили присоединить VS Банк к ТАСкмбанку.
Кроме того, акционеры банка утвердили план реорганизации путем присоединения VS Банка, а также сроки проведения реорганизации и договор о присоединении VS Банка к ТАСкомбанку.
Также была создана ревизионная комиссия в количестве 6 человек для проведения инвентаризации и ревизии материальных ценностей, находящихся на учете VS Банка.
Отмечается, что с момента получения разрешения Национального банка на реорганизацию ПАО "VS Банк" к комиссии по реорганизации перейдут полномочия по управлению делами банка.
Как сообщали Українські Новини, Сергей Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС.
На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС.
В декабре 2016 года Тигипко завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine.
В течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных Диамантбанка, банка "Новый" и VS Банк.
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