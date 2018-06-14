ТАСкомбанк решил присоединить VS Банк

ТАСкомбанк (Киев) решил присоединить VS Банк (Львов).

Об этом говорится в протоколе общего собрания акционеров ТАСкомбанка от 22 мая, передают Українські Новини.

Согласно ему, акционеры разрешили присоединить VS Банк к ТАСкмбанку.

Кроме того, акционеры банка утвердили план реорганизации путем присоединения VS Банка, а также сроки проведения реорганизации и договор о присоединении VS Банка к ТАСкомбанку.

Также была создана ревизионная комиссия в количестве 6 человек для проведения инвентаризации и ревизии материальных ценностей, находящихся на учете VS Банка.

Отмечается, что с момента получения разрешения Национального банка на реорганизацию ПАО "VS Банк" к комиссии по реорганизации перейдут полномочия по управлению делами банка.

Как сообщали Українські Новини, Сергей Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС.

На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС.

В декабре 2016 года Тигипко завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine.

В течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных Диамантбанка, банка "Новый" и VS Банк.