«Интер» и «НТН» кодируют сигнал до 15 июля по требованию FIFA

Телеканалы "Интер" и "НТН" с 11 июня по 15 июля будут использовать систему кодирования спутникового сигнала BISS по требованию FIFA, сообщила пресс-служба ТК "Интер".

"По требованию FIFA, спутниковая ретрансляция матчей разрешена исключительно с использованием системы кодирования спутникового сигнала", - отмечается в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что у абонентов аналогового эфирного вещания, DVB-T2, кабельного, IPTV/ОТТ и спутниковых платформ не возникнет трудностей с приемом сигнала: раскодирование произойдет автоматически.

При этом, в случае отсутствия сигнала "Интер" или "НТН" телезрители могут обратиться в контакт-центр Inter Media Group.

"Интер" и "НТН", являются официальными вещателями чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Как сообщалось, Inter Media Group получила права на трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу-2018, все матчи футбольного турнира будут эксклюзивно показаны на телеканалах "Интер" и "НТН".

В феврале 2018 года НОТУ объявила о решении не транслировать ЧМ. В свою очередь, министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал украинских болельщиков не ехать в РФ на этот международный турнир.

Федерация футбола Украины (ФФУ) 1 февраля официально подтвердила, что не будет проводить аккредитацию украинских журналистов для освещения финальной части ЧМ-2018 в России. Между тем ряд украинских журналистов получил аккредитацию непосредственно через FIFA.

Кроме того, ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018.

Как заявил в конце января министр иностранных дел Павел Климкин, Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота ЧМ по футболу в 2018 году в РФ или о протестах в рамках мероприятия.