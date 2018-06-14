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«Интер» и «НТН» кодируют сигнал до 15 июля по требованию FIFA
13:26 13.06.2018 |
Телеканалы "Интер" и "НТН" с 11 июня по 15 июля будут использовать систему кодирования спутникового сигнала BISS по требованию FIFA, сообщила пресс-служба ТК "Интер".
"По требованию FIFA, спутниковая ретрансляция матчей разрешена исключительно с использованием системы кодирования спутникового сигнала", - отмечается в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что у абонентов аналогового эфирного вещания, DVB-T2, кабельного, IPTV/ОТТ и спутниковых платформ не возникнет трудностей с приемом сигнала: раскодирование произойдет автоматически.
При этом, в случае отсутствия сигнала "Интер" или "НТН" телезрители могут обратиться в контакт-центр Inter Media Group.
"Интер" и "НТН", являются официальными вещателями чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Как сообщалось, Inter Media Group получила права на трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу-2018, все матчи футбольного турнира будут эксклюзивно показаны на телеканалах "Интер" и "НТН".
В феврале 2018 года НОТУ объявила о решении не транслировать ЧМ. В свою очередь, министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал украинских болельщиков не ехать в РФ на этот международный турнир.
Федерация футбола Украины (ФФУ) 1 февраля официально подтвердила, что не будет проводить аккредитацию украинских журналистов для освещения финальной части ЧМ-2018 в России. Между тем ряд украинских журналистов получил аккредитацию непосредственно через FIFA.
Кроме того, ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018.
Как заявил в конце января министр иностранных дел Павел Климкин, Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота ЧМ по футболу в 2018 году в РФ или о протестах в рамках мероприятия.
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