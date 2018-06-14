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Асвио Банк реорганизовался из ПАО в ЧАО
11:07 13.06.2018 |
Асвио Банк (Чернигов) реорганизовался из публичного акционерного общества (ПАО) в частное акционерное общество (ЧАО).
Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.
Государственная регистрация ЧАО "Асвио Банк" осуществлена 12 июня.
Данное решение принято на собрании акционеров банка 23 апреля.
Как сообщали Українські Новини, 60,8044% акций Асвио Банка владеет Вячеслав Супруненко.
Супруненко был женат на дочери Леонида Черновецкого Кристине, разведен с 2011 года.
Пакет акций брата Супруненко, депутата Верховной Рады Александра Супруненко, составляет 28,9612%.
Третий крупный акционер банка - Роман Ярошенко - ранее уменьшил свою долю с 16,4041% до 6,5617%.
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