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СО «Доминанта» лишили всех лицензий
13:52 12.06.2018 |
Нацкомфинуслуг приняла решение об аннулировании всех лицензий страхового общества "Доминанта".
Как сообщил член Нацкомфинуслуг Денис Ястреб, такое решение было принято на заседании комиссии и вступает в силу через месяц.
Причиной такого решения стал недопуск представителей Нацкомфинуслуг к проверке компании.
По данным МТСБУ, СО "Доминанта" имеет задолженность перед фондами бюро. Телефоны и сайт страховой компании не работают.
В бюро отметили, что "Доминанта" в последнее время была одним из лидеров по количеству поданных в Нацкомфинуслуг и МТСБУ жалоб.
У компании "Доминанта" было 32 лицензии.
По данным отраслевого журнала Insurance Top, в 2017 году СО "Доминанта" собрала 163,8 млн грн страховых премий (32 место), а выплатила 59,3 млн грн (28 место). По уровню выплат компания занимала 35 позицию - 36,19%.
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