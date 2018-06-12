СО «Доминанта» лишили всех лицензий

Нацкомфинуслуг приняла решение об аннулировании всех лицензий страхового общества "Доминанта".

Как сообщил член Нацкомфинуслуг Денис Ястреб, такое решение было принято на заседании комиссии и вступает в силу через месяц.

Причиной такого решения стал недопуск представителей Нацкомфинуслуг к проверке компании.

По данным МТСБУ, СО "Доминанта" имеет задолженность перед фондами бюро. Телефоны и сайт страховой компании не работают.

В бюро отметили, что "Доминанта" в последнее время была одним из лидеров по количеству поданных в Нацкомфинуслуг и МТСБУ жалоб.

У компании "Доминанта" было 32 лицензии.

По данным отраслевого журнала Insurance Top, в 2017 году СО "Доминанта" собрала 163,8 млн грн страховых премий (32 место), а выплатила 59,3 млн грн (28 место). По уровню выплат компания занимала 35 позицию - 36,19%.