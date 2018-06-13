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«Укртранснафта» выплатила дивиденды за 2017 г.
13:42 12.06.2018 |
АО «Укртранснафта» выплатила своему акционеру НАК «Нафтогаз Украины» 1,605 млрд грн дивидендов по результатам работы за 2017 г. Об этом enkorr сообщил и.о. гендиректора «Укртранснафты» Андрей Пасишник.
Эта сумма равна 75% чистой прибыли компании за 2017 г.
Решение о выплате дивидендов было принято единоличным акционером НАК «Нафтогаз Украины» 26 апреля.
Как сообщал enkorr, «Укртранснафта» по итогам 2017 г. получила чистую прибыль в размере 2,14 млрд грн, что является рекордным показателем за всю историю деятельности компании.
Напомним, резкое улучшение финансовых показателей компании произошла после увольнения с должности главы компании близкого к группе «Приват» Александра Лазорко в марте 2015 г. Со сменой руководства компании в несколько раз увеличился объем выплачиваемых дивидендов. Если в 2011-2014 гг. компания ежегодно выплачивала в среднем 97 млн грн дивидендов, то в 2015-2017 гг. - 1,87 млрд грн.
Напомним, с ноября 2015 г. главой «Укртранснафты» является Николай Гавриленко, избранный на открытом конкурсе правительственной комиссией.
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