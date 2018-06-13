«Укртранснафта» выплатила дивиденды за 2017 г.





АО «Укртранснафта» выплатила своему акционеру НАК «Нафтогаз Украины» 1,605 млрд грн дивидендов по результатам работы за 2017 г. Об этом enkorr сообщил и.о. гендиректора «Укртранснафты» Андрей Пасишник.

Эта сумма равна 75% чистой прибыли компании за 2017 г.

Решение о выплате дивидендов было принято единоличным акционером НАК «Нафтогаз Украины» 26 апреля.

Как сообщал enkorr, «Укртранснафта» по итогам 2017 г. получила чистую прибыль в размере 2,14 млрд грн, что является рекордным показателем за всю историю деятельности компании.

Напомним, резкое улучшение финансовых показателей компании произошла после увольнения с должности главы компании близкого к группе «Приват» Александра Лазорко в марте 2015 г. Со сменой руководства компании в несколько раз увеличился объем выплачиваемых дивидендов. Если в 2011-2014 гг. компания ежегодно выплачивала в среднем 97 млн грн дивидендов, то в 2015-2017 гг. - 1,87 млрд грн.

Напомним, с ноября 2015 г. главой «Укртранснафты» является Николай Гавриленко, избранный на открытом конкурсе правительственной комиссией.