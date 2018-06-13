Подозреваемая в организации птичьего могильникажена экс-депутата Рады Сигала (ПР) вышла из СИЗО под залог 90 млн гривен

Подозреваемая в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды жена бывшего депутата Верховной Рады Евгения Сигала (Партия регионов) Марина вышла из СИЗО под залог в размере 90 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Жена внесла залог и вышла (из СИЗО)", - сказал собеседник.

При этом, по его словам, муж подозреваемой пока остается в СИЗО, он не выходил под залог.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с правом внесения 80 млн гривен залога Евгению Сигалу.

Его жена, совладелица агрохолдинга Марина была арестована на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 90 млн гривен.

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