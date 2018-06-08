Задержаны владельцы ТМ Гаврилівські курчата

Генеральная прокуратура Украины 6 июня провела 14 обысков в помещениях одного из крупнейших аграрных холдингов в Киевской области - Агромарс. Предприятие подозревают в нарушении правил экологической безопасности и санитарных норм.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, обыски также провели по месту жительства "задействованных в преступной деятельности лиц", а также проведен осмотр птичьих могильников, сделаны заборы грунта и воды для проведения экспертиз.

Сайт проекта "Стоп коррупция" опубликовал видео и фото оперативных действий. После обыска помещения, принадлежащего ООО Агромарс, следователи Нацполиции приняли решение задержать владельцев холдинга Марину и Евгения Сигал и исполнительного директора Алексея Марченко.

Сейчас они в СИЗО ожидают меры пресечения.

По данным Генпрокуратуры, при обыске в помещении по адресу с.Гавриловка, ул. Шевченко, 3 изъяты уставные документы, проектная и разрешительная документация, документы первичного бухгалтерского учета, в которых зафиксированы факты образования, сбора, перевозки, хранения, обработки, переработки, обезвреживания, утилизации и удаления побочных продуктов животного происхождения, а также личные дела, приказы о назначении и должностные инструкции М.Сигал и А.Марченко.

ГПУ утверждает, что из-за систематического нарушения норм законодательства об охране природной окружающей среды должностные лица агрохолдинга причинили вред на сумму более 200 млн грн.

Также сообщается о фактах системного сверхнормативного выброса загрязняющих веществ в атмосферу, использования водных ресурсов на производстве без соответствующего разрешения. Задержанные уведомлены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

В феврале 2018 года Госпродпотребслужба выявила крупную свалку трупов погибшей птицы, образовавшейся вблизи филиала Гавриловский птицеводческий комплекс ООО Комплекс Агромарс (Киевская обл.).



