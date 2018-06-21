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«Vodafone-Украина» назначила директором по корпоративному управлению Дейнегу вместо Проживальского
07:47 21.06.2018 |
Мобильный оператор компания "Vodafone-Украина" назначил директором по корпоративному управлению и контролю Ольгу Дейнегу вместо Олега Проживальского, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.
В мае "Vodafone-Украина" провела два новых назначения: О.Проживальский назначен советником генерального директора по вопросам стратегии и государственного регулирования отрясли, О.Дейнега - на пост директора по корпоративному управлению и контролю.
"Новые назначения связаны с организационными изменениями и позволяют перераспределить ряд стратегических задач по направлениям", - уточнили в компании.
Ранее О.Дейнега возглавляла регион "Центр" в компании "Vodafone-Украина" (работает в компании с 2006 года). До этого работала в компании life=), "Лукойл", а ранее - в департаменте речного и морского транспорта Минтранса Украины.
О.Проживальский ранее занимал должность главного исполнительного директора "Vodafone Украина", генерального директора "МТС-Украина", замгендиректора по корпоративному управлению и контролю "МТС-Украина".
С 1992-го по 1995 гг. О.Проживальский был министром связи Украины, в 1995-1997 гг. консультировал компании "РТТ Телеком Нидерланды", с 1997-го по 1998 гг. - заместитель гендиректора Украинского объединения электросвязи "Укртелеком", в 2000-2001 гг. - заместитель главы правления ОАО "Укртелеком", в 2001-2004 гг. - заместитель главы Государственного комитета связи и информатизации.
С 2004 года О.Проживальский работал в ЗАО "УМС", а в 2008 году занимал должность заместителя министра транспорта и связи - главы Государственной администрации связи.
"Vodafone Украина" - второй по величине оператор мобильной связи в стране, к концу 2017 года обслуживавший 20,8 млн абонентов.
"Vodafone Украина" на 99% принадлежит Prelludium B.V. (Нидерланды), является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.
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