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«Украинская страховая группа» в I кв. увеличила сбор премий на 15,9%
07:43 12.06.2018 |
СК "Украинская страховая группа" в январе-марте 2018 года собрала 212,3 млн грн страховых платежей, что на 15,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщается на сайте страховщика.
По ее данным, в том числе 196,7 млн грн собрано по добровольным видам страхования, 15,6 млн грн - по обязательным.
За первые три месяца текущего года СК "Украинская страховая группа" урегулировала более 26,5 тыс. страховых случаев, по которым страхователи получили 124,3 млн грн страховых возмещений. Это на 38,8% больше, чем за первый квартал 2017 года.
По состоянию на 31 марта 2018 года уставный капитал компании составляет 114,26 млн грн, активы - 859,5 млн грн, страховые резервы - 481,3 млн грн.
СК "Украинская страховая группа" работает на украинском рынке классического страхования с 2000 года, входит в страховую Vienna Insurance Group.
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