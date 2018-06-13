«Украинская страховая группа» в I кв. увеличила сбор премий на 15,9%

СК "Украинская страховая группа" в январе-марте 2018 года собрала 212,3 млн грн страховых платежей, что на 15,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщается на сайте страховщика.

По ее данным, в том числе 196,7 млн грн собрано по добровольным видам страхования, 15,6 млн грн - по обязательным.

За первые три месяца текущего года СК "Украинская страховая группа" урегулировала более 26,5 тыс. страховых случаев, по которым страхователи получили 124,3 млн грн страховых возмещений. Это на 38,8% больше, чем за первый квартал 2017 года.

По состоянию на 31 марта 2018 года уставный капитал компании составляет 114,26 млн грн, активы - 859,5 млн грн, страховые резервы - 481,3 млн грн.

СК "Украинская страховая группа" работает на украинском рынке классического страхования с 2000 года, входит в страховую Vienna Insurance Group.