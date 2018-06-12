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ММК им. Ильича за 5 мес. нарастил выпуск проката на 7,6%, чугуна - на 27%, стали – на 8,9%
07:37 11.06.2018 |
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК, Донецкая обл.) в январе-мае 2018 года нарастил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,2 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, производство стали за указанный период возросло на 8,9% - до 1,34 млн тонн, чугуна - на 27%, до 1,9 млн. тонн.
В мае ММК произвел 263 тыс. тонн общего проката, 277 тыс. тонн стали, 390 тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 223 тыс. тонн общего проката, 259 тыс. тонн стали, 349 тыс. тонн чугуна.
Как сообщалось, председатель комиссии Мариупольского городского совета по вопросам социальной защиты, охраны здоровья и экологии Максим Бородин предложил снижать производство на метпредприятиях группы "Метинвест" - ММК им. Ильича и "Азовстали" - при неблагоприятных метеорологических условиях с целью улучшения экологической ситуации. При этом экологи выступают за ужесточение штрафов за нанесение ущерба экологии.
В соответствии с данными мониторинга состояния окружающей среды, обнародованными на сайте Мариупольского горсовета, с 25 мая по 1 июня 2018 года в городе неблагоприятные для рассеивания примесей метеорологические условия (НМУ) наблюдались в течение двух дней (25 и 26 мая). Разовые превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязнения воздуха за данный период обнаружено по углекислому газу в различные дни - 1,2-1,8 ПДК, пыли - 1,2-1,8 ПДК, формальдегиду - 1,1-2 ПДК, диоксиду азота - 1,1 ПДК, фенолу - 1,-1,6 ПДК.
"Мы должны костьми лечь, но не дать построить в центре города новую коксовую батарею! Еще Хотлубей (экс-мэр Мариуполя - ИФ) пытался эту идею просунуть, а теперь озвучивает директор Азовстали. Пока ВСЕ источники на обоих заводах не будут модернизированы, об этом вообще не может быть и речи", - написал М.Бородин на своей странице в социальной сети во вторник, в преддверии экологического флешмоба "#ХочуДихати за чистый воздух в Мариуполе".
Предприятие входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
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