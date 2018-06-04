«Нафтогаз» готов пойти на разделение «Укрнафты»

НАК «Нафтогаз Украины» рассматривает сценарий выкупа группой «Приват» части активов ПАО «Укрнафта» для погашения имеющегося налогового долга в 15 млрд грн. Это следует из ответа госкомпании на запрос народного депутата Виктории Войцицкой (фракция «Самопомощь»), которые есть в распоряжении enkorr.

В частности, рассматривается сценарий разделения активов «Укрнафты» по направлениям на условно газовое (газовые скважины и ГПЗ) и нефтяное (нефтяные скважины, товарные пункты, АЗС) с последующим их выкупом действующими акционерами «Укрнафты». Вырученные от продажи активов деньги должны пойти на погашение существующего налогового долга. Независимая оценка активов, которые могут быть разделены между акционерами, уже проведена.

«На данный момент ПАО «Укрнафта» с привлечением представителей ее акционеров и юридических советников заканчивает рассмотрение независимого отчета об оценке стоимости активов (на основании которого планируется осуществить их разделение) в соответствии с определенными кластерами, а также заканчивает юридический анализ разработки возможных вариантов модели отчуждения активов и порядка получения необходимых для этого согласований», - говорится в ответе «Нафтогаза».

«Укрнафта» владеет 1 936 нефтяными и 168 газовыми скважинами, тремя ГПЗ для производства СУГ и стабильного конденсата, 43 буровыми установками и сетью из 537 АЗС (до аннексии Крыма и войны на Востоке Украины было 563 АЗС). Розничная сеть была приобретена у аффилированных с группой «Приват» компаний в 2003-2006 гг. за $547 млн по тогдашнему курсу.

Вариант разделения «Укрнафты» является одним из двух сценариев погашения долга, предложенных «Нафтогазом» правительству. Вторым остается так называемая «досудебная санация», план которой разрабатывается с 2016 г.

Изначально «Укрнафта» просила правительство списать ей начисленные с 2014 г. проценты, штрафы и пени и рассрочить только «тело» задолженности (по данным «Укрнафты» это 11,8 млрд грн) на 3 года. Минфин и МЭРТ официально отвергли это предложение как такое, что «не соответствует требованиям законодательства и приведет к существенным потерям государственного бюджета».

Взамен «Укрнафта» попросила рассрочить долг включая штрафы на 8 лет и внести изменения в Налоговый кодекс, которые уже подготовлены и переданы в Кабмин.

При этом разработанный руководством «Укрнафты» план погашения налогового долга не рассчитан на возврат в компанию выведенных в 2015-2016 г. около 18,7 млрд грн путем выдачи авансов и безоплатной передачи нефти, компаниям, аффилированным с группой «Приват».

Как сообщал enkorr, долги по уплате налогов «Укрнафта» начала формировать летом 2014 г. в ответ на повышение парламентом ставок рентной платы за пользование недрами. На момент прихода Марка Роллинса на должность главы компании долг, по данным самой «Укрнафты», составлял около 8 млрд грн. В 2016-2017 гг. «Укрнафта» отказывалась погашать долг, называя его «историческим», и за эти два года он вырос еще более чем на 4,5 млрд грн (без учета штрафов и пени).

Неуплата налогов происходила на фоне масштабного вывода средств из полугосударственной компании посредством авансов за нефтепродукты и безоплатные отгрузки нефти. Всего в 2015-2016 гг. таким образом из компании было выведено около 18,7 млрд грн, что стало предметом расследования НАБУ и ГПУ.

Ключевой проблемой «Укрнафты» остается подконтрольность менеджмента миноритарному акционеру в лице группы «Приват». Ключевые бизнес-решения в «Укрнафте», а также юридический контроль за всеми действиями правления осуществляется вице-президентами. Коммерческий блок, отвечающий за реализацию нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, возглавляет Феликс Лунев. Юридические вопросы по-прежнему курирует Вячеслав Карташов, под юридическим надзором которого их компании в 2015-2016 гг. было выведено 18,7 млрд грн.

Справка enkorr

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», еще 42% владеют компании группы «Приват» Игоря Коломойского и его партнеров. «Приват» осуществляет операционный контроль над «Укрнафтой» с февраля 2003 г. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза с 2,9 до 1,4 млн т, газа - в три раза с 3,3 до 1,1 млрд куб. м, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По состоянию на май 2018 г. долг «Укрнафты» по налогам превысил 15 млрд грн. и составляет порядка 20% всей задолженности по стране.