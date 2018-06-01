ДТЭК запустил сеть скоростных зарядок для электромобилей

Энергетическая компания ДТЭК Рината Ахметова запустила в Киеве восемь станций скоростных зарядок для электромобилей под брендом STRUM, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что станции, мощностью 50 кВТ, работают в тестовом режиме. "Электрозаправки располагаются на паркингах крупнейших торговых и бизнес-центров столицы, а также на АЗК одной из украинских сетей. До конца июня сеть расширится до 10 скоростных станций", - уточнили в ДТЭ.

В дальнейшем планируется установить станции на трассах, соединяющих Киев с крупнейшими городами Украины, отметили в компании.

Зарядная инфраструктура Украины оставляет желать лучшего. Крупнейшая украинская сеть Автоентерпрайз насчитывает четь более 1417 станций, из которых быстрых - стандарта CHAdeMO (20-40 кВт) - только 161. Остальные 1256 - обычные зарядные станции с портом SAE J1772 мощностью 10-30 кВт. В целом же станций быстрой зарядки вдесятеро меньше, чем обычных.