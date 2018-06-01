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НБУ в мае применил меры воздействия к 4 банкам за нарушения в финмониторинге
11:36 01.06.2018 |
Национальный банк в мае применил к 4 банкам меры воздействия в виде письменных замечаний и 1 штрафа за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмыванию) доходов и финансирование терроризма.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передает BIN.ua.
В частности, НБУ оштрафовал Укрсиббанк на 400 тыс. гривен за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления фактов принадлежности клиентов банка к публичным деятелям, их близких лиц или связанных с ними лиц; необеспечение предоставления НБУ полной и достоверной информации в соответствующих отчетах.
Кроме того, НБУ сделал банку письменное замечание за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка - публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц.
Также регулятор сделал письменное замечание МТБ Банку (ранее - Марфин Банк) за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов банка - национальных публичных деятелей, лиц, связанных с национальными общественными деятелями; необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее исполнение обязанности обеспечивать в своей деятельности управления рисками и осуществлять переоценку рисков клиентов; необеспечение беспрепятственного доступа НБУ к документам или информации, содержащейся в них, в полном объеме; использование программного обеспечения, которое не обеспечивает автоматическое обнаружение и остановку в установленных законодательством случаях финансовой операции до ее проведения; и за нарушение порядка приостановления финансовых операций;
Помимо этого, регулятор сделал письменное замечание Кредобанку за ненадлежащее выявления публичных деятелей; и Проминвестбанку - за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу и ненадлежащее выявление публичных деятелей.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с декабря 2017 начал ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерам воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которая будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены.
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