НБУ в мае применил меры воздействия к 4 банкам за нарушения в финмониторинге

Национальный банк в мае применил к 4 банкам меры воздействия в виде письменных замечаний и 1 штрафа за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмыванию) доходов и финансирование терроризма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передает BIN.ua.

В частности, НБУ оштрафовал Укрсиббанк на 400 тыс. гривен за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления фактов принадлежности клиентов банка к публичным деятелям, их близких лиц или связанных с ними лиц; необеспечение предоставления НБУ полной и достоверной информации в соответствующих отчетах.

Кроме того, НБУ сделал банку письменное замечание за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка - публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц.

Также регулятор сделал письменное замечание МТБ Банку (ранее - Марфин Банк) за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов банка - национальных публичных деятелей, лиц, связанных с национальными общественными деятелями; необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее исполнение обязанности обеспечивать в своей деятельности управления рисками и осуществлять переоценку рисков клиентов; необеспечение беспрепятственного доступа НБУ к документам или информации, содержащейся в них, в полном объеме; использование программного обеспечения, которое не обеспечивает автоматическое обнаружение и остановку в установленных законодательством случаях финансовой операции до ее проведения; и за нарушение порядка приостановления финансовых операций;

Помимо этого, регулятор сделал письменное замечание Кредобанку за ненадлежащее выявления публичных деятелей; и Проминвестбанку - за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу и ненадлежащее выявление публичных деятелей.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с декабря 2017 начал ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерам воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которая будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены.