"ДТЭК Энерго" январь-март 2018 года закончило с чистой прибылью 4,344 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года был получен чистый убыток 5,418 млрд грн, говорится в квартальном отчете на сайте компании.

В пресс-службе "ДТЭК Энерго" агентству "Интерфакс-Украина" напомнили, что за І квартал 2017 года убыток от потери компаний на неподконтрольной территории (НКТ) оценивался в 6,974 млрд грн. Отчетность за январь-март 2018 года подготовлена без учета этого фактора.

Кроме того, улучшение показателя связано со стабилизацией гривны. Так, прибыль от курсовой разницы составила 2,775 млрд грн против 0,337 млрд грн убытка в январе-марте-2017.

Доход "ДТЭК Энерго" в отчетном периоде возрос на 20% (7,736 млрд грн) по сравнению с январем-мартом прошлого года - до 46,381 млрд грн, тогда как валовая прибыль уменьшилась на 11,4% (0,663 млрд грн), до 5,172 млрд грн.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в 2017 году получило убыток 2,916 млрд грн, а выручка за прошлый год составила 140,973 млрд грн. Ключевое влияние на итоговый финансовый результат 2017 года оказали потери активов в зоне АТО. Общий убыток от списания и обесценивания активов, а также пересмотра обязательств составил 4,4 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.