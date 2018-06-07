Турбоатом поставил две турбины для Армянской АЭС





АО "Турбоатом" (Харьков) поставило в адрес Армянской АЭС две паровые турбины, которые являются ключевым оборудованием в рамках стартовавшего активного этапа модернизации АЭС, предусмотренного программой продления срока ее эксплуатации.

Согласно сообщению внешней пресс-службы компании "Росатом" в Украине, с 1 июня Армянская АЭС будет остановлена для модернизации и продления срока эксплуатации второго энергоблока.

Генеральным подрядчиком работ по модернизации АЭС выступает АО "Русатом Сервис", входящее в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом".

Транспортировка турбин от "Турбоатома" осуществлялась в несколько этапов: наземным транспортом до порта в Черноморске, далее - по морю до порта в Поти (Грузия), оттуда - железнодорожным транспортом на Армянскую АЭС.

Длина турбины 23,11 м, ширина - 8,67 м, высота - 7,21 м. Их стоимость не разглашается.

Согласно сообщению, в 2019 году украинские предприятия поставят в Армению следующую партию оборудования для атомной станции, в частности, "Запорожтрансформатор" транспортирует в Мецамор силовой масляный трансформатор.

По данным пресс-службы, Армянская АЭС производит более трети всей электроэнергии, вырабатываемой в стране. Основная задача продления срока ее эксплуатации - восстановление ресурса и продление работы до 10 лет с повышением уровня безопасности и эффективности.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Чистый доход АО в 2017 году вырос на 9,7% к 2016 году, до 2 млрд 377,5 млн грн, чистая прибыль сократилась на треть - до 710,4 млн грн.

