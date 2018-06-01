ПАО "Укрнафта" при смене технологической схемы транспортировки газа с Быткив-Бабчинского месторождения обнаружила 1,5 тыс. нелегальных подключений к ее газопроводу в селе Пасичная Надворнянского района Ивано-Франковской области, сообщается в письме НАК "Нафтогаз Украины".

"Во время эксплуатации и смены схемы транспортировки на отключенном трубопроводе были обнаружены несанкционированные подключения. Дальше, в ходе встречи с руководством Надворнянской ОГА, представителями газоснабжающей организации и местными жителями стало известно, что из около 1,8 тыс. домохозяйств с. Пасичная только 300 официально подключены к сетям ПАО "Ивано-Франковскгаз", - указано в письме.

В "Укрнафте" заключают, что 1,5 тыс. домохозяйств после смены технологической схемы транспортировки газа с Быткив-Бабчинского месторождения остались без газоснабжения, которым ранее пользовались нелегально.