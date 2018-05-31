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Экс-президент Ющенко нашел работу в Альпари Банке
12:05 30.05.2018 |
Альпари Банк (Киев) 25 мая освободил от выполнения обязанностей председателя наблюдательного совета Владимира Ланового, назначив вместо него Виктора Ющенко.
Об этом говорится в сообщении финучреждения в системе раскрытия информации НКЦБФР, передают Українські Новини.
Лановой являлся главой набсовета банка с декабря 2017 года.
Ющенко назначен сроком на один год.
Ранее он являлся председателем наблюдательного совета Национального педагогического университета имени Драгоманова, председателем наблюдательного совета Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого.
Также Альпари Банк освободил от выполнения обязанностей члена набсовета Мохаммеда Али, назначив вместо него Ирину Верещук.
Акциями банка вышеуказанные лица не владеют.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций Альпари Банка принадлежит Бахтари Хедаятоллаху Муссе.
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