УГД полностью перешла на производство ПБА

Все технологические установки ПАО «Укргаздобыча» с 1 июня переходят на производство сжиженного газа марки ПБА (пропан-бутан автомобильный) по новому госстандарту ДСТУ EN 589:2017. Об этом enkorr сообщил коммерческий директор компании Сергей Федоренко.

«Все заводы УГД с 1 июня будут производить ПБА», - сообщил С.Федоренко.

Напомним, что установки Базилевщина и Яблуневка перешли на выпуск ПБА по стандарту EN 589:2017 с 1 февраля. С 1 марта к ним присоединились Тимофеевка и Юлиевка. До этого они производили СПБТ по ДСТУ 4047-2001. С 1 июня Шебелинский ГПЗ будет производить ПАБ стандарту EN 589:2017, до этого он выпускал БТ (ДСТУ 4047-2001).

Шебелинский ПБА впервые будет предложен на торгах УГД 30 мая в объеме 320 т. Всего на недельные торги 30 мая госкопания выставила 2 675 т ПБА.

«Укргаздобыча» - крупнейший производитель СУГ в Украине. В 2017 г. компания произвела 165,6 тыс. т СУГ, что составляет 42% от общего объема внутреннего производства.

Как сообщал enkorr, ДСТУ ЕN 589:2017 вступил в силу с 1 февраля. Новый государственный стандарт предъявляет требования к сжиженному газу наравне с традиционным автомобильным топливом, то есть определяет допустимое октановое число, содержание серы и прочее. Он был поддержан рядом участников рынка и профильной Нефтегазовой ассоциацией Украины.

Новый стандарт выдвигает дополнительные требования к пунктам хранения газа, приборам учета и контроля, а также имеющимся аккредитованным лабораториям. Это, по мнению участников рынка, поспособствует борьбе с контрафактом.

В первый день вступления в силу нового стандарта стало известно, что «Украинское агентство стандартизации» продлило действие старого стандарта сниженного газа ДСТУ 27578-87 «Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта» до 1 января 2019 г.