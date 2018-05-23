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Альфа-банк продал два бизнес-центра в Киеве
07:41 23.05.2018 |
Альфа-банк продал БЦ Ренессанс и часть БЦ Торонто-Киев. Покупатели - владелец Merx Вадим Григорьев и строительная группа Ковальская
На киевском рынке недвижимости произошли две сделки. Альфа-банк продал БЦ Ренессанс и около 7500 кв. м в БЦ Торонто-Киев, рассказали LIGA.net три источника: два инвестиционных банкира и директор бизнес-центра.
Столичный рынок офисной недвижимости оживает?
Новый игрок
"Мы подтверждаем продажу банком БЦ Ренессанс и части помещений комплекса зданий БЦ Торонто-Киев", - сообщила LIGA.net вице-президент, руководитель по инвестициям в девелоперские проекты Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанка Ирина Скороходова.
Назвать покупателя и сумму продажи в банке отказались. По оценке ведущего специалиста консалтинговой компании SV Development Сергея Костецкого, 7500 кв. м Торонто-Киев стоит $11 млн, а БЦ Ренессанс - до $25 млн.
Кто их новый хозяин? «Ренессанс купил владелец группы Merx Вадим Григорьев, а часть Торонто-Киев - группа Ковальская», - сообщил LIGA.net на правах анонимности осведомленный инвестбанкир. Эту информацию подтвердили другие участники рынка.
Промышленно-строительная группа Ковальская действительно купила часть помещений БЦ Торонто-Киев, сообщил генеральный директор Ковальской Сергей Пилипенко. По его словам, сделку закрыли в конце апреля.
Ковальская специализируется на строительстве жилья. Покупка офисного центра стала для группы первой на рынке коммерческой недвижимости. «Эта инвестиция вписывается в планы по дальнейшему развитию бизнеса», - говорит Пилипенко. Сумму сделки он назвать отказался.
Получить комментарий Вадима Григорьева не удалось - его пресс-служба не ответила к моменту публикации материала. Григорьев стал собственником всей группы Merx в 2004 году, вскоре после Оранжевой революции, когда выкупил половину компании у Валерия Хорошковкого. Григорьев и Хорошковский - давние партнеры. В начале нулевых оба также входили в наблюдательный совет Укрсоцбанка и владели металлотрейдером "Бови".
Для Григорьева это не первые инвестиции в недвижимость. По словам собеседников LIGA.net, ему принадлежит бизнес-центры на ул. Полевой в районе ст.м. Политехнический институт и на Лейпцигской, 15. По данным сайта Наші гроші, к Григорьеву имеет отношение и бизнес-центр вблизи ст.м. Черниговская на ул. Гагарина.
Последние несколько лет банки становятся крупнейшими компаниями по управлению недвижимости, которую они забирают у недобросовестных заемщиков. По данным НБУ, за последний год они взыскали на 17,4% больше недвижимости по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года.
"Практически все крупные банки продают объекты коммерческой недвижимости, предложений на рынке очень много", - рассказывает Костецкий. Например, ВТБ выставил на продажу харьковский ТЦ Магелан, ТЦ Экватор в Черновцах, а Сбербанк - киевский ТЦ Магелан. "Продать торговые или офисные центры, которые находятся на балансе банков, можно. Это вопрос цены. Как правило, банки готовы передать право собственности на недвижимость за 25-30% от суммы кредита", - рассказывает LIGA.net партнер компании Atlas Advisors Алексей Ращупкин.
Рынок оживает
Бизнес-центр класса А Торонто-Киев находится в центре города. Его общая площадь - 83 900 кв м. Большая часть записана на отдельное юрлицо и принадлежит инвестиционному фонду Dragon Capital, рассказывает руководитель Департамента стратегического консалтинга компании UTG Ростислав Симонов.
По данным Симонова, арендные ставки в БЦ достигают $36 за квадратный метр в месяц, включая НДС и эксплуатационные расходы.
БЦ Ренессанс относится к классу В, говорит Симонов. Арендаторы ежемесячно платят собственнику около $14 за квадратный метр. «Уровень вакантности в данном БЦ - 9,5%, что является очень хорошим показателем. У бизнес-центра стабильные арендаторы, среди которых и международные компании», - говорит он.
Рынок офисной недвижимости действительно становится привлекательным для инвесторов, отмечает Симонов. В прошлом году он показл хорошую динамику. Вакантность в этом сегменте сократилась с 22,5 до 15%, арендные ставки для помещений класса «А» выросли с $21 до $22, а в «В» - с $12 до $14 за один квадратный метр в месяц, говорится в отчете UTG.
«На рынке офисных помещений формируется дефицит качественных площадей», - отмечает эксперт.
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