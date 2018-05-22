В США успешно запущена к МКС произведенная в Украине грузовая РН Antares

Очередной запуск разработанной и созданной в Украине ракеты-носителя (РН) среднего класса Antares в рамках контракта NASA по обеспечению коммерческих снабженческих услуг (CRS) Международной космической станции (МКС) успешно осуществлен в понедельник с космодрома в США.

Согласно сообщению на сайте NASA, запуск РН Antares в рамках миссии американской Orbital ATK CRS-9 со Среднеатлантического регионального космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) осуществлен в 11:44 по Киеву (4:44 a.m. EDT). Запланированный первоначально на 20 мая пуск был перенесен в связи с неблагоприятными метеоусловиями в зоне старта.

В рамках пуска космический грузовик Cygnus доставит при помощи РН Antares на МКС 3,3 тонн груза для экипажа и проведения научных экспериментов. Стыковка грузовика с МКС запланирована через трое суток.

Данный пуск стал девятой миссией по доставке грузов на МКС, обеспеченной американской Orbital ATK по контракту с NASA.

Основная конструкция первой ступени РН спроектирована ГП "КБ "Южное" и изготовлена на ГП "Южмаш" (оба Днепр, Украина). В кооперации по проекту также участвуют украинские "Хартрон-АРКОС", "Хартрон-ЮКОМ", "Чезара", "Рапид".

Украина сотрудничает с США по проекту РН Antares с 2008 года. После аварии РН Antares в октябре 2014 года, связанной с неисправностью двигателей AJ26 (модифицированные советские НК-33), американская Orbital ATK приняла решение заменить маршевый двигатель первой ступени. По итогам конкурса для новой версии Antares в качестве двигателей первой ступени выбраны российские кислородно-керосиновые двигатели РД-181 (экспортная версия РД-191) производства НПО "Энергомаш". Украинские специалисты обеспечили замену и увязку новых двигателей первой ступени при минимальном изменении базовой конфигурации ракеты. Запуски модернизированной РН Antares с новыми двигателями в рамках контракта NASA миссии CRS с космодрома на о. Уоллопс возобновлены в ноябре 2017 года.

Согласно ранее озвученным данным компании, до конца 2018 года планируется осуществить четыре пуска, с 2019 по 2024 год - еще шесть.

Как сообщалось, США в связи с введенными в 2014 году Конгрессом ограничениями на ВТС с РФ ввиду аннексии Крыма,до 2019 года планируют полностью отказаться от российских двигателей РД-180, которыми оснащены РН Atlas 5 американской United Launch Allianсе (ULA). Поставки РД-181, которыми оснащаются новые РН Antares для МКС, ограничены гражданской сферой. В объявленном в июне 2015 года ВВС США конкурсе по разработке двигателей взамен российских РД-180, приняло участие украинское ГКБ "Южное" (Днепр) со своим новым жидкостным РД-815.

В настоящее время США ускоряют реализацию программы создания РН Vulcan нового поколения для ВВС США. Согласно подписанному в феврале 2016 года Пентагоном контракту с ULA, проект должен быть реализован до конца 2019 года. Американская Aerojet Rocketdyne, согласно подписанному с Пентагоном контракту должна обеспечить до конца 2019 года разработку нового AR1 на замену РД-180.

Оrbital ATK - крупнейший американский поставщик аэрокосмического и оборонного оборудования. В сентябре 2017 года американская оборонная Northrop Grumman Corp. объявила от покупке Оrbital ATK за $7,8 млрд. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2018 года.