«Укртрансгаз» заключил 40 контрактов на хранение газа в режиме таможенного склада

Госкомпания-оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" заключила 40 контрактов с газовыми трейдерами на предоставление услуги по хранению газа в подземных хранилищах в режиме таможенного склада.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, используя данный режим, трейдер может хранить газ в подземных хранилищах 1095 дней без уплаты таможенных сборов, что позволяет ему дождаться удобного момента для продажи газа (сравнительно высоких цен), реализовать "голубое" топливо и тогда уплатить пошлины.

Также в компании отметили гибкий режим работы всей системы подземных газовых хранилищ Украины. Максимальный объем газа, который может быть отобран при нынешнем уровне заполнения (28%), составляет 87-95 миллионов кубометров в сутки, а при полном заполнении этот показатель может достичь 200 миллионов кубометров сутки.

Как сообщал УНИАН, "Укртрансгаз" является оператором крупнейших в Европе подземных хранилищ газа общим объемом 31 миллиард кубометров, но в последние годы украинские газохранилища были загружены менее чем на 50%. Существующие свободные мощности хранения компания предлагает иностранным трейдерам, например компаниям из Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Молдовы.

В июне 2017 года "Укртрансгаз" сообщил об открытии на базе 10 подземных газовых хранилищ режима таможенного склада. Такой услугой уже воспользовался ряд международных трейдеров, таких как Trafigura (Швейцария) и MND (Чехия).