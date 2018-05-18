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Новинский переоформил владение Юнекс Банком на кипрскую компанию Withine Investments Ltd.
18:21 18.05.2018 |
Вадим Новинский переоформил владение Юнекс Банком (Киев) с ООО "Челси" на кипрскую компанию Withine Investments Ltd., сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Согласно сообщению, договор купли-продажи 99,3436% акций банка подписан 17 мая 2018 года.
По данным Нацбанка Украины, по состояниию на 1 января 2018 года В.Новинскому через компанию Komisiano Investments LTD - единственного акционера Withine Investments Ltd., которая является единственным участником "Челси", принадлежало 99,343574% акций банка.
Юнекс Банк основан в 1993 году.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру чистых активов (878,283 млн грн) Юнекс Банк занимал 58-е место среди 84 действовавших в стране банков.
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