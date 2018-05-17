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В 1-м квартале Приватбанк получил прибыль 3,7 млрд гривен
07:34 17.05.2018 |
В январе-марте Приватбанк получил чистую прибыль 3,7 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
В частности, за первые три месяца 2018 года чистые комиссионные доходы составили 3,4 млрд гривен, а чистые процентные доходы - 3,3 млрд гривен.
В целом, за первый квартал банк заработал 6,7 млрд грн процентных доходов за счет увеличения кредитного портфеля физических лиц на 6% (2,5 млрд гривен) и роста "нового" портфеля корпоративных клиентов на 18% (1,1 млрд гривен).
Также сообщается, что за первый квартал банк перечислил более 2 млрд гривен бюджетных платежей.
Подчеркивается, что согласно принятой наблюдательным советом банка стратегии развития Приватбанка, банк должен стать прибыльным уже в 2018 году и генерировать не менее 8 млрд грн прибыли с 2020 года.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году национализированный Приватбанк сократил убыток в 7,4 раза до 23,914 млрд гривен по сравнению с 2016 годом (176,238 млрд гривен).
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