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Большую приватизацию начнут с «Центрэнерго» - Фонд госимущества
17:15 16.05.2018 |
Фонд государственного имущества Украины начнет процесс продажи объектов большой приватизации с государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".
Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров.
"Сейчас стоит вопрос отбора советника, и пока открыт вопрос - или мы будем искать советника по каждому объекту, или, возможно, разделим предприятия по секторальному признаку. Также важно, что отныне у министерств есть 30 дней на передачу предприятий, и если этого не произойдет, то они будут переданы решением правительства", - написал он.
Трубаров также добавил, что после "Центрэнерго" ФГИУ планирует продать пакеты акций других энергетических компаний, а процесс малой приватизации должны запустить в июне.
Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабинет министров утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 26 объектов.
Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров рассчитывает, что большая приватизация начнется в октябре и фонд успеет до конца года продать все 26 предприятий, включенный в список объектов большой приватизации.
Справка УНИАН. "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.
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