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НБУ принял решение о прекращении банковской деятельности ДиВи Банка без прекращения юр. лица.
11:35 16.05.2018 |
Национальный банк принял решение о прекращении банковской деятельности ДиВи Банка без прекращения юридического лица.
Такое решение было принято регулятором 15 мая.
Напомним, в начале мая ДиВи Банк подал в НБУ план прекращения деятельности. Ранее акционеры ДиВи Банка одобрили прекращение банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица.
В апреле 2017 года Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры избрал меру пресечения Сергею Горбачевскому в виде содержания под стражей из-за подозрения в растрате 129 млн грн Интеграл-банка. 7 июня Горбачевский был выпущен, а НАБУ открыло досудебное производство по действиям следователей полиции, арестовавших его. Впрочем, в сентябре 2017-го Сергей Горбачевский покинул пост главы правления.
Акционерами банка являются Александр Горбачевский (40% акций), Ирина Горбачевская (25%), Сергей Горбачевский (17%), Наталья Доага (9,7%) и Ольга Бунецкая (8,3%).
О том, что ДиВи Банк может покинуть рынок, FinClub сообщал в начале апреля. ДиВи Банк, таким образом, становится шестым банком, который отказывается от лицензии. В 2017 году НБУ отозвал лицензии у четырех банков, которые приняли решение идти по процедуре сохранения юрлица. А в марте 2018 года решение сдать лицензию принял БМ Банк.
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