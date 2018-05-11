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Раде предлагают принять закон для восстановления деятельности Черноморнефтегаза
12:49 10.05.2018 |
В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №8338 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по восстановлению деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз". Документ был внесен в парламент 8 мая 2018 года.
Суть законопроекта
Предлагается установить, что на период временной оккупации Украины ГАО "Черноморнефтегаз" открывает текущий счет со специальным режимом использования для:
Счет будет открываться в уполномоченном банке, определенном Кабинетом министров Украины по предложению Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".
Также законопроектом предлагается предусмотреть временное снятие арестов с имущества общества.
Задолженность "Черноморнефтегаза"
По состоянию на начало 2014 года "Черноморнефтегаз" был одним из крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса, которое обеспечивало разработку шельфа Черного и Азовского морей и добывалось около 2 млрд куб. м природного газа. 100% акций общества находятся в уставном капитале НАК "Нафтогаз Украины", которое является его единственным акционером. Однако, 17 марта 2014 года нелегитимной Верховной Радой Республики Крым принято постановление, которым "установлено", что все движимое и недвижимое имущество общества является собственностью "Республики Крым".
В результате указанных действий Общество утратило доступ к большинству месторождений полезных ископаемых и производственных активов, расположенных на территории АР Крым, а также к первичной бухгалтерской, налоговой и финансовой документации предприятия за период до начала временной оккупации территории Украины.
Незаконный захват Российской Федерацией активов ГАО сделал практически невозможным нормальное ведение им хозяйственной деятельности.
"Учитывая это, по состоянию на 31.04.2018 кредиторская задолженность Общества, которая подтверждена решениями судов, составляет около 500 млн грн. и имеет тенденцию к увеличению вследствие начисления кредиторами инфляционных сумм и процентов годовых. При этом в отношении общества открыто 65 исполнительных производств на общую сумму около 350 млн грн. и наложены аресты на средства и имущество", - отмечается в пояснительной записке.
Сказано, что задолженность возникла по договорам, заключенным до временной оккупации территории Украины, а их невыполнение является следствием захвата активов общества в Крыму.
Подчеркивается, что общество сегодня фактически лишено возможности оперативного финансирования и регулирования разработки его месторождений, прежде всего Стрелкового газового месторождения.
Следует заметить, что ГАО "Черноморнефтегаз" является единственным предприятием в Украине, которое имеет опыт добычи углеводородов с морского шельфа и специализируется именно на такой деятельности. В связи с чем автор законопроекта - представитель президента в ВР, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко подчеркнула, что восстановление его полноценной работы является стратегически важным для обеспечения энергетической безопасности Украины.
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