Зачем Жеваго ликвидирует Росаву

Сергей Шевчук, Денис Кацило / LIGA.net

Константин Жеваго реструктуризирует свой главный актив по производству автошин. Фонд гарантирования вкладов может потерять 2 млрд грн.

На прошлой неделе, 30 апреля, акционеры ЧАО Росава решили ликвидировать компанию. Об этом стало известно из сообщения компании в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Росава входит в финансово-промышленную группу Константина Жеваго и эксплуатирует Белоцерковский шинный завод. В 2017 году крупнейший украинский производитель шин выпустил около 4,5 млн шин и контролировал 40% отечественного рынка. В планах на 2018-й увеличение доли до 50%.

LIGA.net разбиралась, почему бизнесмен решил ликвидировать компанию и что ждет бренд Rosava в будущем?

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. Белоцерковский шинный завод (с 2011 года - ЧАО "Росава") открыт в 1972 году. Компания выпускает продукцию под брендом Rosava. Производственные мощности компании - около 6 млн шин в год. В 2017 году компания нарастила чистый убыток на 73,8% - до 717,79 млн грн. Чистый доход компании упал на 41,7% - до 875,27 млн грн.

Операция "Реструктуризация"

Решение собрания акционеров по сути означает реструктуризацию предприятия и соответствует требованиям рынка о разделении различных сегментов: производства шин, их реализации, маркетинговой стратегии и др. Так прокомментировал сообщение НКЦБФР генеральный директор Росавы Александр Далиба.

По его словам, реструктуризация предусматривает полное сохранение текущих рабочих мест, увеличение объемов производства, дополнительные инвестиции в предприятие, создание дополнительно не менее 75-125 рабочих мест ежегодно.

Как ликвидация компании соотносится с инвестициями и ростом производства? Одна из версий, объясняющих проведение реструктуризации, - многомиллионные долги завода. Ликвидация юрлица позволит ему не платить по накопившимся обязательствам и продолжить работу "очищенного" завода уже в рамка новой структуры, опасается крупный кредитор компании - Фонд гарантирования вкладов физлиц.

По данным Concorde Capital, на конец 2017 года на балансе Росавы накопились банковские займы на 1,08 млрд грн, кредиторская задолженность на 530 млн и прочая задолженность - на 940 млн.

Кредитные истории

Традиционный финансовый партнер Росавы - банк Финансы и Кредит, который также входил в одноименную ФПГ Константина Жеваго. В сентябре 2015-го НБУ признал банк неплатежеспособным. По данным Фонда гарантирования вкладов физлиц, Росава должна ФИКу почти 2 млрд грн. По ряду кредитных договоров, связанных с компаниями Жеваго, предприятие выступает поручителем.

"В судах находится ряд дел о взыскании задолженности Росавы на сумму более 2 млрд грн с учетом штрафных санкций и судебных расходов, - рассказали LIGA.net в пресс-службе Фонда. - Росава всячески пытается затягивать их рассмотрение".

Основная судебная активность Росавы касается договоров поручительства. Ключевой аргумент - изменение условий кредитного договора без ее ведома.

В одном из таких дел (заемщик - ООО Торговый дом Росава по мультивалютному кредиту на 25,5 млн грн, поручитель по кредиту - ЧАО Росава) суды согласились снять обязательства с поручителя. Шинный завод заявлял, что его не уведомили об изменении срока выплаты процентов. Сейчас ТД Росава находится в процедуре банкротства. Ликивидатор Фонда гарантирования проиграл апелляцию по этому делу, Высший хозсуд отказал ему в удовлетворении кассационной жалобы.

Аналогичные разбирательства Росава инициировала по кредитам банка Финансы и Кредит компаниям Киевмедпрепарат, Прогресс-Груп, Валса ГТВ, Киевский судостроительный-судоремонтный завод, Укрэнергосбыт, Кременчугский кожзавод. Все они входят в неформальную промышленную империю Жеваго, чьи активы Forbes оценил в $1,6 млрд.

Последнее дело Росава проиграла: еще в августе 2016 года суд постановил взыскать с Кременчугского кожзавода как должника и Росавы как поручителя солидарно 84 млн грн. Госисполнитель начал взыскание только через полтора года - в январе 2018-го. Но за счет другого иска Росаве удалось отложить процесс до конца апреля. Сразу после этого компания объявила о «реорганизации».

В Фонде гарантирования опасаются, что таким образом собственники Росавы пытаются заблокировать взыскание долгов в принудительном порядке. "По закону, погашения не производятся во время ликвидаций/реорганизаций крупных предприятий, процедура требует формирования реестра кредиторов, что может затянуться на годы, - отмечает пресс-служба Фонда. - Кроме этого сохраняется вероятность, что ЧАО Росава передаст свое имущество одним правопреемникам, а обязательства - другим".

В августе 2017 года Генеральная прокуратура инициировала расследование по поводу двух кредитов на сумму 1 млрд грн, которые Росава получила от банка Финансы и Кредит в период с июня по август 2015 года - за несколько месяцев до его банкротства.

С 1 января 2015-го банк, по решению Нацбанка, входил в число проблемных, и имел ограничения на операции со связанными лицами. Выдав кредит Росаве, он фактически нарушил запрет. В деле также фигурируют другие "родственные" компании - три предприятия группы КрАЗ, получившие от банка 1,2 млрд грн. Банк признал эти компании связанными в июне 2015 года.

В феврале и июне 2015 ФИК получил от НБУ 1,45 млрд грн стабкредитов. Общая сумма задолженности банка перед регулятором - 6,3 млрд грн, заявляла во время выступления в Раде экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Компании Жеваго (Росава, Белоцерковская ТЭЦ, гостиница Салют и пр.) выступали в качестве обеспечения по кредитам ФИКа в НБУ. Росава также пыталась разорвать договор поручительства на 1 млрд грн под предлогом нечеткого описания залогов.

В Нацбанке отказались комментировать тему взыскания долга с компании Росава, ссылаясь на банковскую тайну.

От долгов к прибыли

При реструктуризации компания будет преобразована в несколько других субъектов, следует из сообщения предприятия.

"Главный вопрос: кто несет бремя возврата долгов по кредитам, какая компания замкнет на себе производственные мощности, а также кто будет обладать правами на бренд Rosava, - говорит руководитель проектов практики безопасности бизнеса Juscutum Александр Горобец. - Обычно в ликвидационную яму сваливают все долги, а самое ценное и очищенное от обязательств имущество перетекает в другие предприятия".

В самой Росаве не ответили на вопрос, кому достанутся мощности, а кому - обязательства компании.

Несмотря на негативные финансовые показатели, Росава имеет рыночные перспективы.

"Согласно ее отчетности, Росава является глубоко убыточной, но это не обязательно значит, что весь шинный холдинг Жеваго находится в плохом состоянии", - говорит руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Холдинг остается лидером украинского рынка шин, отмечает Паращий. В прошлом году он получил не менее 4 млрд грн выручки, против 875 млн грн у ЧАО.